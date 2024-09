Após tiroteio, Trump diz que está 'seguro e bem' e que 'nunca se renderá'

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência pelo Partido Republicano disse, em e-mail enviado a apoiadores, que está "seguro e bem", acrescentando que nunca se renderá.

"Houve tiros perto de onde eu estava, mas antes que os rumores comecem a sair do controle, eu queria que vocês ouvissem isso primeiro: EU ESTOU SEGURO E BEM!", escreveu.

"Nada vai me desacelerar. Eu NUNCA ME RENDEREI!", acrescentou o ex-presidente.

Agentes do Serviço Secreto americano atiraram após avistarem uma pessoa com uma arma de fogo perto do campo de golfe em que Trump estava neste domingo, na Flórida. Não houve feridos, e o suspeito foi preso.