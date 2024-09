Napoli goleia Cagliari e assume primeiro lugar do Italiano, após tropeços de Juventus e Inter

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano, neste domingo, após golear o Cagliari, fora de casa, por 4 a 0. O time napolitano também foi beneficiado pelos empates de Juventus e Internazionale na rodada do fim de semana. Com estes resultados, o time do técnico Antonio Conte chegou aos nove pontos, superando os rivais, que acumulam oito, depois de quatro jogos disputados.

Di Lorenzo, Kcaratskhelia, Lukaku e Buongiorno fizeram os gols da goleada napolitana em Cagliari, enquanto a Inter só empatou com o Monza, fora de casa, por 1 a 1. Mota marcou para os anfitriões e Dumfries igualou o placar para os visitantes.

A Roma somou mais um resultado ruim neste início de temporada. O time da capital só empatou com o Genoa, fora de casa, por 1 a 1. Doubyk abriu o placar para os romanos, mas Winter empatou para os donos da casa aos 51 minutos da etapa final.

Com o resultado a Roma soma apenas três pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela, enquanto o Genoa chegou a cinco e está no décimo lugar.

A Atalanta, em casa, derrotou a Fiorentina, por 3 a 2, e aparece na oitava posição, com seis pontos. Já a Fiorentina, com três, é apenas a 14ª colocada.

Em Turim, o Torino decepcionou seus torcedores, ao só empatar sem gols com o Lecce. Com isso a equipe da casa foi aos oito pontos, em quarto lugar, deixando os visitantes , com quatro, em 13º lugar.