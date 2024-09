Queimadas: governo precisa 'sair do discurso e começar a agir', diz especialista

Em meio à crise climática e o avanço das queimadas pelo Brasil, o secretário executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, afirmou, em entrevista à Rádio Eldorado, que é preciso que medidas mais agressivas e urgentes sejam tomadas para evitar que as consequências da destruição do meio ambiente se tornem ainda mais intensas e severas.

Para Astrini, apesar dos avanços, os esforços ainda são pequenos e atrasados. O especialista diz que os governantes precisam "sair do discurso e começar a agir".

A principal forma de combate citada por Astrini é o endurecimento das penas contra crimes ambientais, principalmente aqueles ligados aos incêndios. Especialistas dizem que a maioria das queimadas que se alastram pelo Brasil são criminosas - e não por descarga elétrica, como acontece em outros países.

"Hoje a pessoa não é pega. E, se é pega, toma uma multa, e não paga. Ela dá uma cesta básica e sai pela porta da frente. Então, esse crime fica totalmente impune", diz Astrini.

