Rússia e Ucrânia anunciam troca de 206 prisioneiros de guerra

Autoridades russas e ucranianas anunciaram neste sábado, 14, uma troca de 206 prisioneiros de guerra intermediada pelos Emirados Árabes Unidos. A troca envolveu prisioneiros de ambos os lados do conflito, incluindo russos capturados na recente incursão da Ucrânia na região de Kursk. A troca é a oitava do tipo desde o início de 2024, levando para 1.994 o total de prisioneiros de guerra trocados. Operações anteriores também foram intermediadas pelos Emirados Árabes Unidos. Fonte: Associated Press