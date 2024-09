Israel ataca Gaza durante funeral de ativista americana

Ataques aéreos israelenses atingiram o centro e o sul de Gaza neste sábado, 14, matando pelo menos 14 pessoas, enquanto amigos e familiares de uma ativista turco-americana morta por um soldado israelense se preparavam para homenageá-la em um funeral.

Os ataques aéreos na Cidade de Gaza atingiram uma casa onde moravam 11 pessoas, incluindo três mulheres e quatro crianças, e outro ataque atingiu uma tenda em Khan Younis com palestinos deslocados pela guerra entre Israel e Hamas, informou a Defesa Civil de Gaza no sábado.

Esses ataques se seguiram a ataques aéreos no início da semana que atingiram um acampamento na terça-feira, 10, e uma escola das Nações Unidas que abrigava deslocados na quarta-feira, 11.

Uma campanha para vacinar crianças em Gaza contra a poliomielite foi encerrada, e a Organização Mundial da Saúde informou que cerca de 559 mil menores de 10 anos receberam a primeira dose. O número representa sete de cada oito crianças que a campanha pretendia vacinar.

Espera-se que as segundas doses comecem no final deste mês, num esforço com o qual a OMS disse que as partes já haviam concordado.

"Enquanto nos preparamos para a próxima rodada em quatro semanas, esperamos que essas pausas se mantenham, porque essa campanha mostrou claramente ao mundo o que é possível quando se dá uma chance à paz", disse Richard Peeperkorn, representante da OMS em Gaza e na Cisjordânia, em um comunicado no sábado.

Envolto em uma bandeira turca, o caixão foi levado de um carro fúnebre para um hospital em Didim por seis policiais em um uniforme cerimonial.

Seu funeral deverá ser realizado na cidade costeira no oeste da Turquia no final do sábado. A ativista de 26 anos, que tinha cidadania americana e turca, foi morta após uma manifestação contra os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada, de acordo com um manifestante israelense que testemunhou o tiroteio.

Os militares israelenses disseram na terça-feira que Eygi provavelmente foi baleada "indiretamente e sem intenção" pelas forças israelenses. A Turquia anunciou que conduzirá sua própria investigação sobre sua morte.

A agência de notícias Anadolu informou que seu corpo chegou a Didim após uma autópsia no Instituto de Medicina Legal de Izmir. Enquanto a família de Eygi observava o caixão sendo descarregado, sua mãe teve que ser ajudada por médicos, disse a agência.

Sua morte foi condenada pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no momento em que os Estados Unidos, o Egito e o Qatar pressionam por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns restantes mantidos pelo Hamas.

As conversações têm sido repetidamente paralisadas, pois Israel e o Hamas acusam um ao outro de fazer exigências novas e inaceitáveis.

A guerra começou quando combatentes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1,2 mil pessoas, a maioria civis, em um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro.

Eles sequestraram outras 250 pessoas e ainda mantêm cerca de 100 reféns depois de libertar a maior parte do restante em troca de palestinos presos por Israel durante um cessar-fogo de uma semana em novembro.

Acredita-se que cerca de um terço dos reféns restantes estejam mortos. A guerra causou grande destruição e deslocou cerca de 90% da população de 2,3 milhões de habitantes de Gaza e mergulhou o território em uma grave crise humanitária.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que mais de 41 mil palestinos foram mortos desde o início da guerra. O ministério não faz distinção entre civis e militantes em sua contagem, mas afirma que mulheres e crianças representam pouco mais da metade dos mortos. Israel afirma ter matado mais de 17 mil militantes na guerra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.