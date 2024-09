Russell desbanca a McLaren e é o mais rápido no 3º treino livre do GP do Azerbaijão de F-1

A Mercedes mostrou que está no mesmo nível de McLaren, Ferrari e Red Bull no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 ao ter George Russell como o mais veloz no 3º treino livre, com o tempo de 1m44s371. Os torcedores, que lotaram o intricado circuito de Baku, puderam acompanhar uma nova bandeira vermelha ser acionada com o acidente de Oliver Bearman, que substituiu o suspenso Kevin Magnussen na Haas.

O jovem piloto passou reto na curva 1 e acabou com a parte dianteira do carro praticamente toda danificada. Um pouco antes, uma outra bandeira vermelha havia sido acionada, mas não por uma batida. A Alpine de Esteban Ocon quebrou e precisou ser retirada das pistas.

A briga para saber quem seria o piloto mais rápido do 3º treino livre foi acirrada e teve Oscar Piastri, Max Verstappen, Alexander Albon, Lando Norris, Charles Leclerc e Sérgio Pérez, que voltou a andar bem, sentindo um 'gostinho' da liderança.

Mas foi Russell que desbancou a todos ao cravar o melhor tempo a duas voltas no fim. Leclerc e Norris ficaram em 2º e 3º, respectivamente. Lewis Hamilton foi apenas o décimo.

Os pilotos voltam às pistas ainda neste sábado, para o treino classificatória do GP do Azerbaijão, que está previsto para as 9h, pelo horário de Brasília. No domingo, a largada está agendada para as 8h.

Confira o resultado do 3º treino livre no Azerbaijão:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s514

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min42s527

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s737

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s749

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s862

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min42s968

7º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min43s024

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s194

9º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min43s238

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min43s301

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min43s474

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min43s503

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s571

14º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min43s870

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s876

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min44s164

17º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min44s187

18º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min44s869

Não completaram: Esteban Ocon (FRA/Alpine) e Oliver Bearman (ING/Haas)