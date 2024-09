Teoria da conspiração acusa Kamala de usar brinco com escuta em debate

Apoiadores de Donald Trump espalharam uma teoria da conspiração que explicaria o seu desempenho considerado pior que o de Kamala Harris no debate: a democrata teria trapaceado, usando brincos com tecnologia bluetooth. Suas pérolas seriam, na verdade, escutas. Mas um olhar atento da suposta evidência derruba a tese, desmentida por agências de checagem dos Estados Unidos.

A teoria da conspiração começou a circular no X (antigo Twitter) ainda durante o debate, e chegou a outras redes, como a Truth Social, do próprio Donald Trump. As publicações comparam fotos do acessório usado por Kamala no debate ao Nova H1 audio, fone sem fio embutido em brinco de pérolas banhado a ouro.

"Circulam rumores de que Kamala Harris estava usando brincos com áudio e sendo alimentada com falas. Isso não é contra as regras do debate?", questiona uma publicação na Truth Social, em resposta ao perfil oficial de Trump, que continava espalhando alegações falsas sobre imigrantes depois do debate.

"Ora, ora, ora, brincos de áudio nas orelhas da Kamala", afirma outra publicação com as fotos. No pé da imagem está escrito "siga o coelho branco", expressão associada à teoria da conspiração da extrema direita QAnon.

A tese foi amplificada por perfis conhecidos da extrema direita, como Laura Loomer. "Escolha interessante de brincos para esta noite, Kamala Harris", ironizou. Notória semeadora de mentiras, ela tem viajado com a campanha de Trump e foi associada à alegação infundada de que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação em Ohio, difundida pelo republicano no debate.

Jason Miller, conselheiro de Trump, compartilhou com um emoji de olho arregalado a declaração da desenvolvedora doNova H1 audio, que fala em "semelhança impressionante" entre os brincos. O que a publicação omite é o tom irônico alemã Icebach Sound.

"Não sabemos se Kamala Harris usava um de nossos produtos. A semelhança é impressionante e, embora nosso produto não tenha sido desenvolvido especificamente para uso em debates presidenciais, ele é adequado para isso", disse o diretor Malte Iversen ao site Just The News.

"Para garantir igualdade de condições para os candidatos, estamos atualmente desenvolvendo uma versão masculina e em breve poderemos oferecê-la à campanha de Trump. A escolha da cor é um pouco desafiadora, pois o laranja não combina com muitas cores", seguiu, em alusão à pele do republicano, que costuma parecer alaranjada.

Ao contrário do que propaga a teoria conspiração, Kamala Harris teria usado o modelo South Sea Pearl Earrings, da joalheria Tiffany, notou o blog "What Kamala Wore". A página que acompanha o estilo da vice-presidente afirma que ela havia usado o acessório em outras ocasiões.

Agências de checagem dos Estados Unidos classificaram a tese como falsa ou infundada, destacando que há diferenças claras entre os brincos. Na verdade, a única semelhança talvez sejam as pérolas.

Os brincos que democrata usou no debate eram compostos por uma pérola, acompanhada por duas hastes finas de ouro, que descem pela orelha no formato de "U". Enquanto o Nova H1 audio é como um brinco de pressão, com uma única estrutura de ouro, mais grossa, que se encaixa no lóbulo.

Eles podem até parecer semelhantes em uma das fotos usadas para disseminar a teoria da conspiração. Acontece que a imagem em questão mostra uma mulher com três brincos, o Nova H1 audio e duas argolas que, olhando de relance, podem lembrar as hastes de ouro do Tiffany de Kamala Harris.

Alegações semelhantes - e infundadas - foram espalhadas antes contra os candidatos do Partido Democrata Hillary Clinton (2016) e Joe Biden (2020), acusados de usar fones de ouvido em debates contra Donald Trump.

E a boataria não é exclusividade da direita. O alvo, nas eleições de 2004, foi o republicano George W. Bush que, segundo os rumores, teria recebido respostas do poderoso estrategista Karl Rove por rádio. A campanha explicou na época que o retângulo no terno, apontado como escuta, era um vinco no tecido.