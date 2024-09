Marta diz que área ambiental será de sua responsabilidade caso Boulos seja eleito em SP

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, apresentou em evento nesta sexta-feira, 13, suas propostas para o enfrentamento da mudança climática. Sua vice, Marta Suplicy (PT), afirmou que contribuirá com temas relacionados ao clima e ao meio ambiente e disse que pretende fazer da capital paulista a cidade mais arborizada do País.

"O lugar onde eu quero mais colaborar é no clima, porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas, e acho que hoje cuidar das pessoas também significa cuidar do ar que as pessoas respiram. Eu acredito que nós temos dinheiro, recurso muito grande nessa cidade que pode ser utilizado de uma forma muito interessante", declarou a ex-prefeita.

Boulos prometeu que, caso eleito, mudará metade da frota de ônibus por veículos com zero emissão de carbono e que criará incentivos para que a população compre carros híbridos ou elétricos, além de universalizar a coleta de lixo e incentivar a arborização na capital.

"Os aterros sanitários são grandes emissões de gás metano. Das grandes metrópoles do mundo, São Paulo é uma das que estão mais atrasadas no processo de reciclagem e compostagem. Nós vamos fazer uma parceria nos 96 distritos de São Paulo com as cooperativas de catadores, para que a gente universalize a coleta seletiva", declarou o candidato psolista.

As propostas também incluem abertura de novos parques em áreas onde há as chamadas "ilhas de calor" e de corredores verdes, como o que Boulos afirma ter conhecido em viagens internacionais durante a preparação de seu plano de governo.

Marta optou por não fazer críticas à gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), como fizeram durante o evento o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), a deputada estadual Marina Helou (Rede) e o próprio Boulos. A atual vice na chapa do psolista fez parte do secretariado de Nunes até o começo deste ano, como chefe da pasta de Relações Internacionais da cidade.

Segundo Boulos, a cidade deve ter um prefeito "que se antecipe, planeje e trate com a prioridade devida" os temas ligados ao meio ambiente. O deputado federal classificou como "inaceitável" a ausência de um plano para lidar com situações extremas.

O ex-secretário de Mudanças Climáticas da capital Antônio Fernando Pinheiro Pedro foi criticado em diversas oportunidades. Pinheiro foi exonerado do cargo por Nunes no ano passado, após falas negacionistas no Fórum Permanente de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais na sede paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

"O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente, ele se salva sozinho. Ele o faz há quatro bilhões e trezentos milhões de anos e muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, ele geralmente se livra do que está na superfície dele. Já o fez várias vezes. Nós somos parte do problema para a vida na Terra neste momento, mas a nossa solução é muito pequena. Os fatores são de ordem geológica, cósmica e solar", disse o ex-secretário na ocasião.