Bruno Xavier faz 3, Ituano goleia a Ponte e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Ituano deixou a zona de rebaixamento da Série B, ao derrotar a Ponte Preta por 4 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 26ª rodada. De quebra, aumentou a pressão sobre o adversário. O destaque da partida foi o atacante Bruno Xavier, autor de três dos quatro gols.

Com o resultado, o Ituano pulou para o 15º lugar, com 28 pontos, abrindo dois do CRB, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já a Ponte chegou ao sexto jogo sem vitória e ficou estacionada na 14ª posição, com 29, cada vez mais próxima da degola.

A primeira etapa iniciou com forte ímpeto do Ituano. A equipe pressionava a Ponte Preta na intermediária e chegava ao gol em jogadas de velocidade em contra-ataque. Logo aos quatro minutos, Vinícius Paiva fez ótima jogada na esquerda driblando dois marcadores, cruzou na área, e Bruno Xavier marcou após rebote de finalização na trave de Thonny Anderson.

Os visitantes seguiram com a marcação na intermediária, mas sem fazer forte pressão. A Ponte passou a chegar mais no campo ofensivo, principalmente pela direita com Igor Inocêncio e com Gabriel Novaes na esquerda. O camisa 35 iniciou a jogada do gol em bom passe para Élvis, em bola que terminou na finalização de Iago Dias, para empatar aos 16.

O Ituano ainda teve chance com Vinícius Paiva em mais uma escapada pela esquerda, mas que terminou em defesa do goleiro Pedro Rocha. O time visitante pressionou, mas o duelo acabou indo para o intervalo em igualdade.

No segundo tempo, o jogo continuou eletrizante. O Ituano assustou logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Marcinho. Pedro Rocha pegou no contrapé. A resposta veio com Iago Dias. O atacante recebeu de Élvis, mas não conseguiu desviar. Jefferson Paulino ficou com a bola.

O Ituano voltou à frente do placar aos dez. Bruno Xavier recebeu na direita e cruzou para Thonny Anderson, que testou com força para fazer 2 a 1. Aos 23, o time visitante ampliou. Bruno Xavier foi lançado em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro. Aos 28, o atacante fez o terceiro dele, o quarto do Ituano.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Avaí na terça-feira, às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Na quarta, às 18h30, a Ponte Preta visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 4 ITUANO

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Edson (Nilson Júnior), Joílson e Gabriel Risso; Hudson (Emerson Santos), Castro (Matheus Régis) e Elvis; Dodô (Éverton Brito), Iago Dias (Kauã Moreira) e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

ITUANO - Jefferson Paulino (Saulo); Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Kauan (Léo Duarte); Rodrigo, Miquéias e José Aldo (Eduardo Person); Vinícius Paiva (João Carlos), Thonny Anderson e Bruno Xavier (Leozinho). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Bruno Xavier, aos três, e Iago Dias, aos 14 minutos do primeiro tempo. Thonny Anderson, aos dez, e Bruno Xavier, aos 23 e 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Santos (Ponte Preta).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 65.610,00.

PÚBLICO - 3.309 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).