CBF marca clássico entre São Paulo e Corinthians para o estádio Mané Garrincha

A CBF anunciou, nesta sexta-feira, que o clássico entre São Paulo e Corinthians, inicialmente marcado para o MorumBis, vai ser realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendada para o dia 29 de setembro (domingo), às 16h.

Esta vai ser a primeira vez que as duas equipes se enfrentam no Distrito Federal. A alteração já consta no site oficial da entidade que comanda o futebol nacional.

A princípio, o clássico estava marcado para o MorumBis, mas o local vai receber um show do cantor Bruno Mars. Assim, a diretoria são-paulina assinou uma parceria com a Arena BRB para poder atuar no Mané Garrincha quando o seu estádio for palco de algum show.

O estádio passou recentemente por uma reforma no gramado. Além do clássico paulista, a CBF agendou para o local a partida que envolve o líder do Brasileiro. O Botafogo vai enfrentar o Grêmio um dia antes, (28 de setembro), às 21h.

Antes disso, o Mané Garrincha vai sediar, um confronto entre equipes do eixo Rio-São Paulo. No próximo dia 22 de setembro (domingo), o Vasco vai ser o mandante no encontro com o Palmeiras.