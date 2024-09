Mc Daniel presenteia namorada, mãe de seu filho, com aliança personalizada

Que fofura! Mc Daniel presenteou a namorada, Lorena Maria, com uma aliança personalizada. O casal está à espera de seu primeiro filho, que foi anunciado em agosto, realizando o sonho do funkeiro.

Nos Stories, a influenciadora mostrou detalhes do anel que ganhou do namorado. O assessório tem os batimentos cardíacos do filho e o desenho de um bebê. A influenciadora se derreteu ao mostrar o mimo:

Presente dele, disse ela