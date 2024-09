Polaris Dawn: missão testa nova tecnologia da Starlink de comunicação a laser no espaço

Além de ser a primeira missão que levou civis a caminharem no espaço, a missão Polaris Dawn da SpaceX também se tornou a primeira na história a utilizar a nova tecnologia de comunicação a laser da Starlink, que utiliza laser para comunicação espacial.

Chamada de "Plug and Plaser" pela SpaceX, o mecanismo permite a transmissão de dados entre satélites e espaçonaves por meio de feixes de luz, oferecendo uma comunicação mais rápida e confiável em comparação com as tecnologias tradicionais baseadas em radiofrequência. A comunicação a laser elimina a necessidade de passar por estações terrestres, reduzindo a latência e permitindo a transmissão de grandes volumes de dados em alta velocidade - ainda assim a transmissão da caminhada espacial sofreu interrupções.

O sucesso da tecnologia será importante para futuras missões espaciais, especialmente em distâncias mais longas.

Plug and Plaser

O sistema "Plug and Plaser" foi instalado no compartimento de carga da cápsula Dragon, permitindo a comunicação com os satélites Starlink durante toda a missão. Um roteador Starlink também foi instalado na cabine da Dragon para fornecer internet à tripulação.

A SpaceX vem lançando satélites Starlink equipados com comunicação a laser desde o início de 2021. Em março deste ano, Gwynne Shotwell, presidente e diretora de operações da SpaceX, anunciou que a empresa planejava comercializar essa tecnologia sob o nome "Plug and Plaser".

Ainda que esteja sendo testada no espaço, a comunicação a laser via satélite também é importante para as comunicações na Terra - a tecnologia é um mercado em crescimento, impulsionado pela demanda por maior capacidade de transmissão de dados e pela necessidade de conexões mais rápidas e seguras no espaço. Estima-se que esse mercado atinja mais de US$ 6 bilhões até 2028, de acordo com a Business Research Insights.

Quais os principais pontos da comunicação a laser?

A comunicação a laser oferece vantagens em relação às tecnologias tradicionais, como menor latência, possibilitada pela comunicação direta entre satélites e espaçonaves. Isso resulta em tempos de resposta reduzidos. Outra vantagem é a maior capacidade de transmissão. A tecnologia óptica permite o envio de grandes volumes de dados em alta velocidade, atendendo à demanda de aplicações que necessitam de banda larga.

Além disso, ela oferece maior segurança em comparação à comunicação por radiofrequência, sendo mais difícil de interceptar. No entanto, a tecnologia também apresenta uma grande desvantagem, podendo ter sua conexão interrompida caso qualquer objeto obstrua o caminho do feixe de luz.