Raniele prega entrega e disposição ao Corinthians diante do Botafogo: 'Manter a sequência'

A sexta-feira foi de alívio, grupo leve e treinamento final visando a volta ao Brasileirão, no qual está na zona de rebaixamento e tem duro compromisso na casa do líder Botafogo, neste sábado, às 21 horas. Feliz com duas vitórias seguidas e vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians fez atividades na academia e campo e o volante Raniele deu a receita para fazer bonito no Rio: entrega e disposição.

Últimos reforços da janela de transferências, os atacantes Memphis Depay e Carillo trabalharam pela primeira vez com os novos companheiros no CT do Parque São Jorge. Iniciaram com atividades físicas. Depois, receberam o "batismo" em campo e participaram da descontraída roda de bobinhos.

Ramón Díaz ainda botou seus jogadores para aprimoraram chutes ao gol e o holandês mostrou que é bom finalizador com os dois pés. O técnico sabe que a competição é a prioridade e deve mexer pouco na escalação, com a possível volta do esquema com os três zagueiros.

"A maior expectativa nossa com certeza é manter essa sequência, o nível de atuação, de entrega. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito qualificado e quem se sobressai na entrega e disposição pode ter uma vantagem", disse Raniele. "E esse é um fator que pode ajudar a gente bastante", previu.

Antes do embarque par5a o Rio, o clube ainda teria uma palestra sobre como tentar frear a boa fase do líder, que necessita também da vitória para não correr riscos com a sombra de Fortaleza e Palmeiras.

"A gente está estudando ainda, (técnico e auxiliar) vão passar mais alguns detalhes para nós, mas a gente sabe que eles têm um meio de campo bem consistente, é um time que vem de fase boa também, jogadores que podem fazer a diferença individualmente... Se a gente cuidar desses pontos e ter o máximo de atenção pode ter um possível triunfo lá, sair com os três pontos", mostrou confiança Raniele.