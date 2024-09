Quem paga o plano de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola? Ator fala sobre cirurgia

Marcos Oliveira, ator que interpretou o Beiçola em A Grande Família, recebeu alta hospitalar na manhã da quinta-feira, 12. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde segunda-feira, 9, quando sentiu dores no peito.

Desde 2022, quando o ator começou a passar por dificuldades financeiras, seu plano de saúde é pago por Tatá Werneck.

O artista foi diagnosticado com um possível problema no coração e fez um processo de cateterismo com urgência. Em vídeo publicado por Oliveira, ele fala sobre a liberação do hospital e pede para que seus fãs acompanhem sua carreira na música.

"Estou livre, estou indo para casa. Agora eu vou me organizar e quero trabalhar. Vou cantar muito por aí, quero que vocês ouçam as minhas músicas. Não minhas, mas as minhas interpretações das músicas, Músicas maravilhosas da MPB, tá bom? Eu espero vocês ao vivo em qualquer teatro, em qualquer canto desse Brasil. Eu quero cantar muito", disse.

O ator também agradeceu o atendimento dos profissionais da Unimed e reforçou que ainda não poderá voltar a sua rotina normal. "É um processo. E a gente é meio maluco mesmo."

A publicação também foi compartilhada por sua advogada, Rose Scalco. Enquanto ele estava internado, ela foi a responsável por atualizar o quadro de saúde do ator para a imprensa.

A alta hospitalar estava prevista para terça-feira, 10, apenas um dia após o procedimento, mas Marcos Oliveira precisou ficar internado por mais dois dias para atingir a recuperação completa.