Queimadas aumentam atendimento de crises respiratórias no Estado de SP

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Estado de São Paulo já estão registrando o aumento da procura de pacientes com problemas respiratórios em razão das queimadas e do tempo seco. A informação foi dada nesta sexta-feira, 13, pelo secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, durante entrevista à Rádio Eldorado. Ele disse que os números dos atendimentos ainda não estão computados, mas afirmou que a crise ainda não gerou aumento dos casos de internação hospitalar. Entre as medidas de prevenção, o secretário recomendou: evitar atividades físicas ao ar livre, aumentar o consumo de água e, para quem estiver em regiões de queimadas, utilizar máscaras do tipo N95.