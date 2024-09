Real Madrid oficializa a renovação de contrato com goleiro Lunin até 2030

A parceria entre o Real Madrid e o goleiro Lunin vai continuar por pelo menos mais seis temporadas. Nesta sexta-feira, o gigante espanhol oficializou a renovação de contrato com o atleta ucraniano de 25 anos até 2030. As negociações avançaram nesta semana e o anuncio do acerto foi publicado em seu site oficial. "O Real Madrid CF. E Andriy Lunin acertaram a extensão do contrato do jogador, que agora está vinculado ao clube até 30 de junho de 2030", informou o clube espanhol.

A renovação, no entanto, esteve sob risco de não ser concretizada. Com Courtois recuperado, Lunin deve ser reserva do jogador belga. O goleiro foi alvo de várias ofertas de clubes de ponta da Europa mas, após conversas com seu procurador, decidiu permanecer em Madri.

Lunin desembarcou na capital espanhola em 2018, com 19 anos, e faz parte do elenco principal desde 2020. Desde então, conquistou duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, duas Supercopas da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

No ano passado, com a contusão de Courtois, ele assumiu o gol do Real e foi um destaques da equipe na temporada. As boas atuações renderam ao atleta ucraniano uma indicação ao prêmio de melhor goleiro, feito pela revista France Football.

Este ano, no entanto, o goleiro ucrianiano ainda não entrou em campo. O estafe do jogador entende que a iniciativa do Real Madrid em optar pela renovação foi um gesto de confiança ao goleiro por sua eficiência e dedicação.