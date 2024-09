Leclerc reage, desbanca Red Bull e é o mais rápido do dia no GP do Azerbaijão

Após ser discreto no início desta sexta-feira, Charles Leclerc reagiu no segundo treino livre do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e cravou o melhor tempo do dia no intrincado circuito de rua de Baku. No embalo de sua vitória na etapa anterior, o piloto da Ferrari desbancou a Red Bull, que havia dominado na primeira sessão desta sexta.

Leclerc anotou o tempo de 1min43s484, dois segundos mais veloz que a melhor marca da manhã, registrada por Max Verstappen: 1min45s546. O mexicano Sergio Pérez, que havia sido o terceiro melhor no primeiro treino, foi o segundo desta vez, com 1min43s490. Lewis Hamilton anotou o terceiro tempo, com 1min43s550.

Com três equipes diferentes entre os três mais velozes do dia, o GP do Azerbaijão já cria expectativas elevadas para a corrida de domingo. Todos os dez primeiros colocados contaram com pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos.

Verstappen, que havia sido o mais rápido no início do dia, foi mais discreto nesta segunda sessão. O tricampeão mundial registrou o sexto melhor tempo, com 1min44s029. Na etapa passada, em Monza, o holandês afirmara que seu carro parecia um "monstro", difícil de ser pilotado.

Leclerc, por sua vez, vem de vitória GP da Itália, diante da torcida italiana, há duas semanas. O monegasco começou mal esta sexta, com uma batida e o modesto nono tempo no primeiro treino livre do fim de semana. A reação veio na segunda sessão, com desempenho consistente e sem contratempos.

Já o britânico Lando Norris, segundo colocado no Mundial de Pilotos e maior rival de Verstappen nesta temporada, ficou aquém do esperado. Após registrar o quarto tempo no primeiro treino do dia, anotou apenas o 17º, com 1min45s156, na segunda sessão, mostrando que a McLaren ainda terá muito trabalho pela frente neste fim de semana.

O treino, ao contrário do primeiro, foi mais tranquilo, apenas com bandeiras amarelas, sem nenhum das três vermelhas que interromperam a sessão de abertura do dia.

Os pilotos voltam para a pista às 5h30 (horário de Brasília) deste sábado para o terceiro treino livre. A sessão classificatória será 9h do mesmo dia. No domingo, a largada está agendada para as 8 horas.

Confira o resultado do primeiro treino livre no Azerbaijão:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min43s484

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min43s490

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min43s550

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min43s950

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min43s983

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min44s029

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min44s093

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min44s475

9º - George Russell (ING/Mercedes), 1min44s536

10º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min44s547

11º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min44s645

12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min44s683

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min44s737

14º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min44s749

15º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min44s785

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min45s056

17º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min45s156

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min45s391

19º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min45s810

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min45s947