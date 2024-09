ONS: UHE Jirau está operando com 10 unidades geradoras, produzindo cerca de 260 MW

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta quinta-feira, 12, que a Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau está operando com 10 unidades geradoras e produzindo cerca de 260 MW. Ao longo dos últimos meses, com o período seco, a geração vem sendo reduzida.

O ONS foi questionado sobre a possibilidade de desligamento da Usina de Jirau, mas não confirmou tal hipótese.

A UHE, a quarta maior do Brasil em capacidade instalada, está dimensionada em função das afluências do Rio Madeira, afetado pelo regime de chuva. A afluência natural para hidrelétricas é a menor em 94 anos para setembro, conforme prognóstico do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) no início do mês.

Procuradas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) foram questionadas sobre a possibilidade de acirramento das condições do Rio Madeira e a repercussão da UHE Jirau. Os órgãos pediram para avaliar as estimativas com o ONS.