Tenista Nicolas Zanellato é pego no doping e leva suspensão provisória

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) anunciou nesta quinta-feira que o tenista brasileiro Nicolas Zanellato, de 22 anos, foi suspenso provisoriamente pelo Programa Antidoping do Tênis (TADP) após um exame realizado no dia 25 de junho.

Zanellato forneceu uma amostra durante a disputa do Challenger de Ibagué, na Colômbia, e testou positivo para boldenona, uma substância anabólica que é derivada da testosterona.

Em sua defesa, o brasileiro disse que a substância entrou em seu organismo devido ao consumo de carne na semana em que jogou no torneio. No país colombiano, a substância é usada por criadores de gado para dar mais massa e gordura aos animais.

A entidade informou que substâncias não especificadas acarretam suspensão provisória obrigatória. A Itia comunicou ainda que o tenista exerceu o direito de apelar da sentença diante de um tribunal independente , mas teve o recurso rejeitado. Atualmente, Zanellato ocupa a posição de 656ª na lista da ATP.

No comunicado, a entidade estabelece a dimensão da punição. "Enquanto estiver provisoriamente suspenso, Zanellato está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento de t~enis autorizado ou sancionado pelos membros da Itia (ATP, ITF, WTA, Tênis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e Usta)ou qualquer associação nacional."