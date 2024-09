Para Lagarde, riscos para o crescimento econômico Europeu permanecem inclinados para baixo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou nesta quinta-feira, 12, que os riscos para o crescimento econômico da zona do euro permanecem enviesados para baixo. Em coletiva de imprensa após decisão de juros, Lagarde explicou que a demanda mais fraca por exportações deve seguir pesando na atividade, diante do enfraquecimento da economia global e da escalada de tensões comerciais.

Ela acrescentou que as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza representam fontes de incertezas geopolíticas. "Isso pode fazer com que empresas e famílias fiquem menos confiantes sobre o futuro e o comércio global seja interrompido", comentou ela, que também vê efeito defasado do aperto monetário do BCE.

A banqueira central disse ainda que a desaceleração econômica da Alemanha já era esperada pela equipe do BCE.

Para ela, é importante seguir atento aos riscos inflacionários, em particular os efeitos da crise climática nos preços. Mesmo assim, Lagarde disse que os dirigentes monitoram os riscos de inflação abaixo da meta.

Questionada sobre o relatório do ex-presidente do BCE Mario Draghi sobre questões estruturais da economia, Lagarde disse que esse assunto é uma responsabilidade dos governos, não da autoridade monetária