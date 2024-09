Dólar registra oscilações contidas com indicadores próximos do esperado

O dólar registra oscilações contidas na manhã desta quinta-feira, 12, com predominância de um viés de alta no mercado à vista e de baixa no futuro. Segundo profissionais do mercado de câmbio, o dia é "morno" nas mesas, depois da divulgação de dados econômicos no Brasil (vendas no varejo) e nos Estados Unidos (inflação ao produtor), além do corte de juros na zona do euro.

No lado positivo para o real está a alta das commodities, que favorece a valorização das moedas de países exportadores de matérias-primas.

Para o diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, apesar da manhã de agenda movimentada, os dados divulgados mais cedo ficaram basicamente dentro do esperado não estimulam movimentações mais fortes no câmbio.

O noticiário doméstico, com avanço da pauta fiscal, a partir da aprovação do texto da desoneração da folha de pagamentos na Câmara, também é positivo, mas com menor potencial sobre as cotações, afirma Rugik. "O cenário fiscal ainda é empecilho para o investidor trazer recursos ao País. Mas o aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos deve favorecer a queda do dólar", diz.

Às 11h08, o dólar à vista era cotado a R$ 5,6531, em alta de 0,06%. O dólar futuro para liquidação em outubro recuava 0,22%, para R$ 5,6660.