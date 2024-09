Nana Caymmi está na UTI com infecção urinária; veja o boletim médico da cantora

Nana Caymmi, de 83 anos, está internada com uma infecção urinária na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A cantora está no hospital desde 26 de agosto, e foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) na quinta-feira, 5.

Segundo apurou a reportagem do Estadão, o estado de saúde de Nana já foi mais preocupante. No momento, os médicos a tratam com antibióticos por via venosa. Também foi preciso introduzir um novo medicamento para o controle da frequência cardíaca.

"Ela segue internada, contudo está estável. Ainda não possui previsão de alta", finaliza a nota.

Na tarde desta quarta-feira, segundo fontes ouvidas pelo Estadão, os médicos se mostraram otimistas com a recuperação da cantora. Nana está lúcida e, em breve, começará um processo de reabilitação.

Internações recentes

Essa é a terceira internação de Nana Caymmi nos últimos meses. No dia 26 de julho, ela deu entrada na Casa de Saúde São José por causa de um quadro de arritmia cardíaca. Ainda internada, passou por uma cirurgia de implantação de marca-passo, dispositivo que controla e monitora os batimentos cardíacos. Ela teve alta no dia 12 de agosto e foi levada para um hospital de reabilitação. Foi internada novamente no dia 17 e recebeu mais uma liberação no dia 26.

Dinahir Tostes Caymmi, a Nana, começou a carreira nos anos 1960 e emplacou sucessos como Resposta ao Tempo, Não Se Esqueça de Mim e Suave Veneno. Seu álbum mais recente foi lançado em 2020. A produção conta com doze canções de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.