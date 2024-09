Investigação conclui que dirigente do Fed desrespeitou regras de investimento

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, violou uma série de regras do BC dos Estados Unidos que define a maneira como os banqueiros centrais do país podem investir, segundo uma investigação do Escritório do Inspetor Geral do Fed, Mark Bialek.

De acordo com o documento, Bostic não violou essas regras para fazer transações com base em informações privilegiadas.

Ele tampouco tomou decisões com base em conflitos de interesse. Mesmo assim, o relatório aponta que o banqueiro central desrespeitou regras "que regem períodos de silêncio, divulgações financeiras, participações proibidas e requisitos de pré-autorização".

As violações de períodos de silêncio, de acordo com Bialek, foram "inúmeras". Além disso, ele rompeu a regra de pré-compensação comercial do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em duas instâncias, quando ele não executou negociações de acordo com o que havia declarado.

Entre 2017 e 2020, Bostic não relatou transações de títulos de acordo com os formulários de divulgação financeira do Fed.

Outras inconsistências foram encontradas entre 2021 e 2022, quando ele manteve participação em títulos do Tesouro americano acima do limite estabelecido para dirigentes do Fed, de US$ 50 mil.