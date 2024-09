Lira pauta projeto da desoneração da folha para a sessão da Câmara nesta quarta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), incluiu o projeto sobre a desoneração da folha de pagamentos na pauta da sessão do plenário desta quarta-feira, 11.O texto já foi aprovado no Senado Federal. O prazo para que haja um acordo sobre a desoneração termina nesta quarta, segundo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após uma reunião com Lira e deputados na residência oficial da presidência da Câmara, no período da tarde desta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não pretende pedir ao STF que o prazo seja estendido.