Mel Fronckowiak desabafa sobre amamentação: - É um desafio, não é algo fácil

Há cerca de duas semanas, Mel Fronckowiak deu à luz sua segunda filha, fruto do seu casamento com o ator Rodrigo Santoro. Super discreta em relação à vida pessoal, a mais nova mamãe bateu um papo com os seus seguidores e contou um pouco como está sendo a amamentação e a experiência do segundo parto.

- Estou amamentando exclusivamente com o meu leite. Amamentação é um desafio, não é algo fácil, mas é algo que me dá muito prazer. Consegui amamentar minha primeira filha e estou conseguindo amamentar agora, contou.

Já sobre o parto, Mel escolheu não falar muito. Segundo ela foi uma loucura:

- O meu parto foi uma loucura. Foi lindo, mas também foi uma loucura. Ainda não estou pronta para falar sobre ele, ainda estou elaborando.

Vale pontuar que Mel e Rodrigo anunciaram o nascimento da segunda filha no dia 12 de agosto. Eles já são pais de Nina, de sete anos de idade.