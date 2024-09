Chance de Fed cortar juros em 25 pb em setembro sobe para 85%, após CPI nos EUA

O mercado financeiro reforçou as apostas de corte inicial menos agressivo, de 25 pontos-base (pb), pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Os dados divergentes mostraram o índice cheio em linha com o esperado na taxa mensal, mas o núcleo apresentou variação mensal acima das expectativas.

Por volta das 09h50 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia probabilidade de 85% de uma redução de 25 pontos-base pelo BC americano em setembro, um salto diante dos 71% vistos antes da publicação do índice. A chance de um corte mais agressivo, de 50 pb, passou de 29% para 15%.

Ainda, o mercado voltou a precificar como mais provável a chance de redução acumulada de 100 pb no juro do Fed até dezembro de 2024, aumentando essa probabilidade de 37,1% para 46%. Já cortes mais agressivos, de 125 pb, viram sua probabilidade diminuir de 41,7% para 30,7%, ocupando novamente o segundo lugar. Em terceiro, a probabilidade de redução ainda mais moderada, de 75 pb, cresceu de 9,7% para 19,1%.