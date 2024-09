Maioria dos eleitores vê Harris vencedora em debate com Trump, mostra pesquisa

Eleitores registrados que acompanharam o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, apontam vitória da democrata no primeiro encontro entre os dois nesta terça-feira, 10,, segundo uma pesquisa da CNN, conduzida pela SSRS. Enquanto antes do debate os votantes estavam igualmente divididos sobre quem teria um desempenho mais forte, após o debate, Harris ganhou com ampla vantagem de 63%, enquanto Trump ficou com 37%.

O resultado de vitória para Harris supera fortemente o obtido pelo presidente americano, Joe Biden, no debate contra Trump, em junho. Na ocasião, Biden foi considerado vitorioso por apenas 33%, ante 67% de vitória do republicano.

Segundo o levantamento, Harris dominou os temas de aborto e proteção à democracia. Trump, por outro lado, se saiu melhor na argumentação sobre economia, imigração e ser o "comandante em chefe". Os resultados da pesquisa não consideram em quem os eleitores pensam em depositar o seu voto e são reflexos das opiniões dos espectadores.