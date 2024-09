Japão/BoJ: dirigente reafirma chance de mais altas de juros se economia crescer como esperado

Junko Nakagawa, membro do Conselho de Política do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), reafirmou nesta terça-feira, 10, a visão da autoridade monetária japonesa de que mais aumentos das taxas de juros devem ocorrer se a economia local avançar como o esperado. "Acredito que não houve grandes mudanças nos fundamentos econômicos japoneses, com os lucros das empresas nacionais em níveis historicamente altos", disse Nakagawa, ao discursar para líderes empresariais em Akita. Antes de tomar outras medidas, o BoJ examinará cuidadosamente os movimentos do mercado e os impactos nas perspectivas para a economia e os preços, acrescentou Nakagawa. Fonte: Dow Jones Newswires.