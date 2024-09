Flamengo perde De la Cruz para jogo que define vaga na semi da Copa do Brasil com o Bahia

O técnico Tite não vai poder contar com o uruguaio De la Cruz para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia, nesta quinta-feira, no Maracanã. A lesão na coxa direita impediu o uruguaio de participar dos treinos e decretou a sua ausência no confronto.

Tite aguarda o final da Data Fifa para poder definir o time. Varela(Uruguai), Erick Pulgar(Chile),Gerson e Fabrício Bruno se reintegram ao clube na quarta-feira. A comissão técnica vai avaliar a condição física do quarteto para definir se eles terão condições de entrar em campo.

A compensação pela ausência de De la Cruz pode ser o retorno de Arrascaeta. O jogador foi liberado pelo departamento médico e deve ser um dos titulares do meio-campo. O centroavante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira também estão à disposição para o duelo.

O trio trabalhou normalmente nesta terça-feira. Assim, Tite aumenta o leque de opções para escalar o Flamengo. No ataque, a tendência é que Gabigol e Bruno Henrique voltem a atuar juntos no setor ofensivo. Contundido, Pedro só retorna no ano que vem.

Na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 1 a 0. Bruno Henrique fez o único gol do jogo. O time carioca tem a vantagem do empate para se credenciar às semifinais. O Bahia necessita de um triunfo por dois gols no Maracanã para se classificar no tempo normal.