Palmeiras treina posicionamento e finalização após 2 dias de folga em calendário mais leve

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras realizou, na tarde desta terça-feira, trabalhos técnicos: um treino posicional de construção de jogo e finalizações e outro de jogos de oito contra oito em campo reduzido. Sem o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o atacante Estêvão (Brasil) e o meia Richard Ríos (Colômbia), que foram convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias, jogadores do time sub-20 foram chamados para completar as equipes.

Com mais tempo para treinar depois das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras agora aposta todas suas atenções no Brasileiro. Terceiro colocado, o time volta a jogar no domingo, às 16h, contra o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do campeonato.

"Esse tempo que a gente teve de trabalho é muito importante para acertar o que precisa e continuar evoluindo sempre a cada dia", afirmou meia Rômulo, que foi contratado após o Campeonato Paulista. "No final de semana, já temos um compromisso muito importante, então é continuar fazendo o nosso melhor nos treinamentos para a gente chegar lá no Allianz Parque e fazer um grande jogo."

O Palmeiras enfrenta o Criciúma em São Paulo depois de 10 anos. O último duelo entre as equipes aconteceu em setembro de 2014 no Pacaembu, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, com vitória do mandante por 1 a 0. O Palmeiras está invicto há sete jogos contra o Criciúma, com seis vitórias seguidas, e tenta seu quarto triunfo seguido no Brasileiro, após passar por São Paulo, Cuiabá e Athletico-PR.

"É muito importante o nosso time ter essa resiliência, continuar forte independentemente do que aconteça na sequência do ano", afirmou Rômulo. "A gente tem que sempre manter a cabeça tranquila, a mente muito forte, para continuar fazendo o nosso melhor a cada jogo e a cada treino. E agora é focar no que temos pelo resto do ano e continuar trabalhando na sequência do campeonato", completou o jogador de 22 anos.

O meia, que tem 10 partidas disputadas e uma assistência pelo Palmeiras, disse que sua adaptação foi boa. "Infelizmente, tive uma lesão no começo, mas acho que isso serviu de aprendizado para eu também me fortalecer muito mais aqui", completou o meia que veio do Novorizontino.