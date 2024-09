Simony revela ter vivido relacionamento narcisista: 'Todo abusador se disfarça de protetor'

Simony revelou nesta terça-feira, 10, em suas redes sociais, que passou por um relacionamento narcisista enquanto estava em tratamento contra o câncer. A cantora também falou sobre o livro de memórias que está escrevendo.

"Infelizmente eu vivi um relacionamento narcisista. E com toda minha fragilidade emocional (...). Todo abusador se disfarça de protetor. Nunca é sobre cuidado. É sobre poder. Eles sempre querem ser o bom moço. E eu sei que muitas mulheres vivem isso. Hoje eu sou muito grata e muito feliz", escreveu a cantora.

Em outra publicação, a artista afirmou que já superou a situação. "Essa notícia faz parte do meu passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho para mim, para dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada."

Simony afirmou que atualmente, seu único compromisso é manter sua saúde mental, física e espiritual. "Aprendi a me amar e me respeitar e o que algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido", finalizou.

Um relacionamento narcisista é aquele no qual um dos envolvidos tem o transtorno de personalidade narcisista. As características mais comuns nessas pessoas são falta de empatia, senso de grandiosidade, tendência à manipulação, culpar os outros e não assumir responsabilidades.

O último relacionamento público da artista foi com o cantor Felipe Rodriguez. Os dois namoraram por quatro anos e terminaram em fevereiro. O ex-namorado de Simony a acompanhou durante o tratamento contra o câncer de intestino.