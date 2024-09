Governo antecipará pagamento do Bolsa Família no Amazonas para dia 17, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta terça-feira, 10, que o governo adiantará para 17 de setembro o pagamento do Bolsa Família para beneficiários do Amazonas. O Estado está sendo atingidos por uma seca severa.

Dias mencionou que, com a baixa dos rios, fica mais difícil transportar alimentos, combustíveis e outros itens do "conjunto de necessidades da população".

Em seguida, informou sobre o adiantamento do benefício social: "Estamos anunciando que vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família para o dia 17 agora de setembro", disse ele.

"A Caixa Econômica já vai estar disponibilizando R$ 494 milhões a serem pagos a cerca de 656 mil famílias em todo o Estado do Amazonas", declarou o ministro.

Dias falou em Manaus, em evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com prefeitos do Amazonas.