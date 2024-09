Santiago Longo diz que mudou prioridade para jogar no São Paulo: 'Não hesitei um segundo'

Volante de 26 anos que construiu toda sua carreira no Belgrano, o argentino Santiago Longo afirmou que não hesitou "um segundo" em se transferir para o São Paulo ao receber proposta do time paulista. "Falei com meus agentes que era meu sonho vir ao Brasil para um clube tão grande."

"Estou muito empolgado para este desafio", afirmou o jogador que chega ao São Paulo por empréstimo até 29 de agosto de 2025. Apesar de dizer que sua prioridade era permanecer no Belgrano, Longo afirmou estar contente com o novo clube. "Quando apareceu o São Paulo, não hesitei um segundo."

Longo será o quarto jogador argentino, além do técnico Luis Zubeldía, no elenco do São Paulo, que já conta com o zagueiro Alan Franco, o meia Galoppo, de quem é amigo de infância, e o atacante Calleri. "Falei com Galoppo e recebi mensagens do Calleri e do Alan Franco, que me receberam da melhor maneira."

Sobre o técnico, o reforço disse que os primeiros contatos aconteceram nos treinos. "Ele comentou um pouco do que busca com os meias na hora de defender e atacar. Estou tratando de me adaptar à ideia de jogo que ele tem", disse Longo.

Ele disse se considerar um jogador inteligente, cujas principais características são a recuperação de bola e a intensidade. "Sou primeiro volante e procuro ser sempre opção para os companheiros, jogar para a frente, sair jogando, dar opção na saída de bola", afirmou ele, que acrescentou ter Mascherano, ex-Barcelona, Corinthians e seleção argentina, como referência.

Santiago Longo tem condições de estrear no São Paulo no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro. "Estou me preparando, com muita vontade de chegar domingo e que eu possa estar em campo para me adaptar da melhor maneira."

O regulamento da Copa do Brasil não permite que o argentino entre em campo na partida de volta das quartas de final contra o Atlético-MG na quinta-feira.