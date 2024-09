Com lesão no joelho, atacante Airton vira dúvida no Guarani para sequência da Série B

O Guarani tem uma preocupação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Airton sofreu uma entorse no joelho e precisou ser substituído no último domingo, quando o time paulista perdeu por 3 a 0 para o América-MG, em Belo Horizonte (MG).

O local ficou bastante inchado após o jogo, tanto que ele está realizando uma série de exames para que os médicos possam ter mais exatidão sobre a gravidade da lesão. A tendência é que o atacante seja desfalque para o duelo com o Paysandu, no sábado.

As opções do técnico Allan Aal para a posição são Reinaldo e Marlon Douglas ou ainda Marlon Maranhão, reforço que ainda não teve chance. Mas a comissão técnica ainda testará as opções durante a semana.

Diante do América, o Guarani voltou a perder após quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Assim, segue na lanterna com 21 pontos, quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25.

O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado diante do Botafogo. O confronto com o Paysandu, pela 26ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).