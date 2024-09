Gasto com Habitação recua 0,51% em agosto, impacto de -0,08 p.p. no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 0,51% a menos com Habitação em agosto, uma contribuição de -0,08 ponto porcentual para a taxa de -0,02% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 10.

A energia elétrica residencial recuou 2,77% em agosto, com o retorno da bandeira tarifária verde, que elimina cobranças extras sobre a conta de luz. Além disso, houve reajustes tarifários: em Porto Alegre, reajuste médio de 0,06% em uma das concessionárias a partir de 19 de agosto; Vitória, com redução de 1,96% a partir de 7 de agosto; São Paulo, com redução média de 2,43% nas tarifas de uma das concessionárias a partir de 4 de julho; São Luís, com redução de 1,11% a partir de 28 de agosto; e Belém, com redução de 2,75% a partir de 7 de agosto.

A taxa de água e esgoto subiu 0,44%, devido a reajustes tarifários de 8,05% em Fortaleza a partir de 5 de agosto; de 5,81% em Salvador a partir de 1º de agosto; de 4,31% em Vitória a partir de 1º de agosto; e redução média de 0,61% em São Paulo a partir de 23 de julho.