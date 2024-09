Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China após dados da balança comercial

Por André Marinho*

São Paulo, 10/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira, com ganhos nos mercados chineses após a divulgação de dados divergentes da balança comercial do país. As demais praças computaram perdas no pregão, enquanto investidores seguem no aguardado de dados de inflação nos EUA que podem fornecer mais clareza sobre os planos do Federal Reserve (Fed).

As importações na China subiram 0,5% na comparação anual de agosto, em ritmo mais lento do que esperavam analistas consultados pela FactSet. Por outro lado, as exportações ganharam força e saltaram 8,7% no mês passado.

Neste ambiente, o índice Xangai Composto terminou a sessão em alta de 0,28%, a 2.744,19 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen ganhou 0,27%, a 1.500,24 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,22%, a 17.234,09 pontos. Em destaque, Alibaba saltou 4,21%, após a inclusão da ação na plataforma "Stock Connect", que facilita o acesso de investidores da China continental a determinados papéis negociados na ilha semiautônoma. Na contramão, as incorporadoras Shimao Group e CIFI Holdings desabaram 22,50% e 14,64%, respectivamente, depois de terem sido desligadas do sistema.

Em outros cidades da região, o índice Kospi, de Seul, recuou 0,49%, a 2.523,43 pontos, no sexto dia consecutivo de perdas. Fornecedores da Apple tiveram considerável desvalorização, diante do temor de que a precificação do novo iPhone 16 leve a uma compressão das margens. A fabricante de peças de celulares LG Innotek cedeu 5,89% e a produtora de baterias LG Energy Solutions baixou 5,01%.

Operadores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA amanhã para firmar um direcionamento mais consistente. O indicador deve fornecer subsídios para as apostas quanto à reunião do Fed na semana que vem, que atualmente pendem para um corte inicial de 25 pontos-base nos juros.

No Japão, o índice Nikkei caiu 0,16% em Tóquio, a 36.159,16 pontos, também no sexto pregão seguido no vermelho. Já o Taiex, de Taiwan, perdeu 0,38%, a 21.064,08 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, teve elevação de 0,30%, a 8.011,90 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires