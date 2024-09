Nvidia recebe escrutínio antitruste enquanto autoridades dos EUA examinam IA

As autoridades antitruste dos Estados Unidos estão intervindo cedo para examinar se um punhado de grandes empresas de tecnologia como a Nvidia estão usando sua influência para estabelecer domínio sobre o crescente mercado de inteligência artificial. A divisão antitruste do Departamento de Justiça já contatou a Nvidia, cuja participação de mercado de chips de IA é estimada em mais de 80%, para fazer perguntas sobre os termos de seus contratos e parcerias, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A investigação está em uma fase inicial, e os advogados do governo não emitiram uma intimação à Nvidia para documentos internos, disseram as pessoas.

A empresa disse na semana passada que não havia recebido uma intimação, depois que uma reportagem da mídia disse que havia.

O departamento pode emitir uma intimação nos próximos meses se determinar que uma investigação mais completa é necessária, disseram as pessoas.

A Federal Trade Commission, que compartilha autoridade antitruste com o Departamento de Justiça, lançou este ano seu próprio esforço para examinar os investimentos que a Microsoft, a Amazon.com e a proprietária do Google, a Alphabet, fizeram nas startups de IA mais atraentes.

A revisão da FTC, que está em andamento, está investigando se os gigantes da tecnologia receberam alguma vantagem especial sobre os concorrentes ao colocar bilhões de dólares nas empresas que estão criando os produtos de IA generativa mais populares. Fonte: Dow Jones Newswires.