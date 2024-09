Caixa informa que Pix teve instabilidade momentânea hoje, mas já opera normalmente

A Caixa Econômica Federal informou que as transferências via Pix através do banco enfrentaram instabilidade nesta segunda-feira, 9, mas que já foram restabelecidas. Relatos de clientes deram conta de problemas em especial na parte da manhã.

"A Caixa informa que o serviço de Pix apresentou indisponibilidade momentânea nesta segunda-feira. No momento, todos os serviços operam normalmente", afirmou o banco público.

O site Downdetector, que recolhe os relatos de clientes sobre o funcionamento de serviços online, mostra que houve um pico de reclamações a respeito do aplicativo da Caixa por volta das 9h30.

A maior parte das reclamações era relativa à realização de transferências pelo Pix.