Thiago Silva vê título da Libertadores pelo Flu como obsessão: 'Fazer de tudo pelo bi'

Repatriado pelo clube para ajudar a tirar o Fluminense da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Thiago Silva tem sido peça fundamental na reação da equipe na competição. Mas é um outro objetivo que vem movendo o jogador nesta segunda parte da temporada 2024: o bicampeonato da Libertadores.

Revelado nas categorias de base da equipe carioca, e profundamente identificado com a torcida, o defensor de 39 anos comentou o seu grande desejo neste retorno ao futebol brasileiro.

"Estou vivendo um sonho de ter voltado para casa e fiquei muito feliz por ter sido recepcionado por essa torcida. A gente tem uma disputa grande pela Libertadores. Sempre com um respeito muito grande pelo nosso adversário, a gente vai fazer de tudo para conquistar o bicampeonato da Libertadores", afirmou Thiago Silva em entrevista à FLUTV.

Nas quartas de final da competição, o Fluminense tem pela frente o Atlético-MG. O primeiro compromisso acontece no Maracanã, no dia 18 deste mês. O encontro da volta está agendado para a semana sequinte (25), na Arena MRV.

Apesar de externar o desejo da conquista, o jogador prega respeito ao rival mineiro e garantiu que o time está focado em ultrapassar cada fase do torneio. "Claro que ainda está muito longe. Com os pezinhos no chão, com muito trabalho, vamos fazendo a nossa parte. Essa é uma competição que eu sonho dia e noite", declarou.

Do sonho à realidade, Thiago disse também que o foco do time é manter o Fluminense na Série A após um primeiro returno muito abaixo do esperado. "Disse na minha primeira entrevista que o meu maior título seria tirar o Fluminense dessa situação delicada (16º lugar com 27 pontos)".

Pelo Nacional, o Fluminense volta a campo no dia 15 de setembro, após a paralisação provocada pela Data Fifa. O compromisso vai ser diante do Juventude, em Caxias do Sul.

