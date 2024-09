Valencia abre processo disciplinar contra Rafa Mir após acusação de agressão sexual e prisão

A acusação de duas mulheres de agressão sexual sofrida na casa do espanhol Rafa Mir por ele e um amigo caiu como uma bomba no Valencia. E nem mesmo a soltura após dois dias preso, aliada com o comunicado do atacante de que é "inocente", parece convencer o clube. Enquanto a investigação rolar, o jogador não deve atuar e nem treinar com os companheiros, de acordo com "processo disciplinar" aberto nesta segunda-feira.

"O Valencia CF deseja reiterar a sua firme condenação de todos os tipos de violência em qualquer uma das suas manifestações, respeitando ao mesmo tempo a presunção de inocência promulgada pelo nosso sistema jurídico", iniciou a nota do clube. A defesa de Mir acusa que as relações sexuais foram consentidas.

Mesmo com a prisão rápida do jogador, o clube ainda aguardará pelo resultado dos julgamentos e evita uma "condenação" por antecedência. "Cabe apenas à Justiça definir os tempos e as ações quanto ao mérito dos supostos fatos pelos quais Rafa Mir está sendo investigado."

Rafa Mir se defendeu nesta segunda. "Após período de reflexão, quero deixar clara minha inocência. Tão logo pude trabalhar em igualdade de condições com as acusações, o caso evidencia o quão infundada resulta a denúncia. Confio plenamente na administração de justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos", se defendeu.

Apesar disso, a diretoria do lanterna do Campeonato Espanhol não escondeu que o problema pode afetar os companheiros e seu próprio desempenho dentro de campo e anunciou a abertura do processo disciplinar. Apesar de não detalhar as medidas, o clube deve deixar o jogador afastado dos treinos e jogos até um julgamento.

"Por depender do clube, e no âmbito das suas competências, o Valencia CF analisou a situação do ponto de vista do regime sancionatório aplicável ao campo do futebol profissional e decidiu tomar medidas disciplinares", informou o Valencia, preocupado com a sua imagem caso não tomasse atitudes.

"O clube procederá à abertura de processo contra Rafa Mir, entendendo que a sua forma de proceder, durante o seu afastamento, afeta inquestionavelmente o desempenho profissional que se espera dele como jogador deste clube, prejudicando também a confiança que nossos torcedores depositam em todos os seus jogadores. O clube continuará a colaborar com a Justiça em tudo o que esta nos exigir."