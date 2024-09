Técnico do Guarani foca em duelo com o Paysandu: 'Margem de erro pequena'

Com a derrota no último domingo para o América-MG, por 3 a 0, o Guarani teve sua reação interrompida na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Allan Aal, entretanto, lembrou o que o time fez recentemente na luta contra o rebaixamento e pediu foco do elenco para o próximo duelo diante do Paysandu.

"Agora é seguir em frente, saber que o que fizemos até agora foi por mérito nosso. Cada jogo é uma decisão, sabemos a dificuldade que vai ser jogar contra o Paysandu fora de casa, mas queremos a vitória, a margem de erro para nós é muito pequena", alertou o treinador.

Com o resultado, o Guarani voltou a perder após quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Allan Aal admitiu que o time cometeu erros, mas avaliou que o placar não traduz o que foi o jogo.

"Erros que cometemos possibilitaram situações de gol para o América. Mas, na análise total da partida, o placar não demonstra o que foi o jogo. No segundo tempo, tivemos um controle bom e poderíamos ter diminuído, o que mudaria a atmosfera do jogo, mas não aconteceu. Agora temos que manter a convicção e continuar pontuando fora de casa", projetou.

O Guarani continua na lanterna com 21 pontos, quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25. O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado diante do Botafogo. O confronto com o Paysandu, pela 26ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).