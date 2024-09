Alcaraz diz estar pronto para a Copa Davis após queda no US Open: 'Mentalmente motivado'

Confirmado como o grande nome da Espanha para a fase de grupos da Copa Davis, Carlos Alcaraz garantiu estar recuperado do esgotamento mental que culminou com a sua queda precoce no US Open (caiu na segunda rodada para o holandês Botic van Zandschulp). Com um novo discurso, ele comentou o momento difícil que passou e tirou lições do episódio nesta segunda-feira.

"Foi um torneio em que eu esperava fazer o melhor (US Open) e não consegui jogar no nível que gostaria. Acho que faltou preparo depois de um verão muito intenso, com poucos dias de descanso. Neste momento, me sinto bem. Estou mentalmente ansioso e motivado", afirmou o número 3 do mundo.

Um misto de preparação bem feita com expectativa por voltar a ter o contato com a torcida marcam essa nova fase que o espanhol garante estar vivendo em sua carreira.

"Tive alguns dias para acalmar a cabeça e fiz coisas para me divertir. Mas achamos que era o momento de voltar a treinar e estou muito bem fisicamente. Quero voltar a sentir o carinho dos torcedores e vivenciar mais uma Copa Davis", comentou Alcaraz.

Pela fase de grupo da competição, a Espanha vai enfrentar a República Checa, a França e a Austrália entre os dias 10 e 15 de setembro em Valência. A equipe, que será comandada por David Ferrer, tem ainda os tenistas Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

O primeiro duelo acontece no dia 11 contra a República Checa no Pavelló Municipal Font de Sant Lluís. Dois dias depois vai ser a vez de encarar os franceses. O confronto com a Austrália, agendado para o dia 15, encerra essa fase.