Expectativas de inflação nos EUA em 1 e 5 anos permanecem inalteradas em agosto, diz Fed de NY

As expectativas dos consumidores nos Estados Unidos permaneceram inalteradas em agosto, em 3% para o horizonte de 1 ano e em 2,8% em 5 anos, de acordo com pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. A expectativa para inflação de médio prazo - 3 anos -, subiu de 2,3% em julho para 2,5% em agosto.

A pesquisa ainda mostra que as expectativas de inadimplência para daqui a três meses aumentaram em 0,3 ponto porcentual, em 13,6%, atingindo o nível mais alto desde abril de 2020.

As expectativas para o crescimento salarial em um ano cresceram de 2,7% para 2,9% no período.

Ainda, 37,7% dos consumidores esperam que a taxa de desemprego dos EUA seja maior daqui a um ano, acima dos 36,6% registrados em julho.