Marcello Melo Jr. deixa a Globo depois de 15 anos

O ator Marcello Melo Jr. anunciou sua saída da Rede Globo após 15 anos na emissora, no domingo, 8. Ele fez esta revelação durante a apresentação de Lip Sync contra Giullia Buscacio no Domingão com Huck. "Esse é o meu último ano na Globo, depois de 15 anos dentro da casa. Mas nunca é um adeus, é sempre um até logo", afirmou.

O ator, que teve seu último papel como José Bento, em Renascer, agradeceu à emissora: "me deu um espaço maravilhoso de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho".

Sem mais detalhes sobre os próximos passos da carreira, Melo agradeceu pelo apoio dos colegas de elenco, presentes no programa: "A melhor forma que eu poderia fechar um ciclo nessa emissora seria junto com vocês".

O Lip Sync de Melo contou com duas músicas, São Amores, de Pabllo Vittar, e Blinding Lights, do The Weeknd. Ele venceu a disputa contra Giulia, que interpretou Kelly Key e Ariana Grande.