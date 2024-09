Ministério do Comércio chinês critica controles de exportação de chips impostos pela Holanda

O Ministério do Comércio da China criticou a ampliação dos controles de exportação pelo governo da Holanda sobre a fabricante de chips ASML. Em coletiva de imprensa, um porta-voz chinês classificou a decisão como "abuso dos controles de exportação" e "ameaça à estabilidade das cadeias de oferta globais de semicondutores", segundo nota divulgada no domingo, 8.

"A China se opõe firmemente a esta decisão", afirmou o porta-voz do Ministério do Comércio, acrescentando que é necessário "proteger os interesses comuns de empresas chinesas e holandesas". "A Holanda deve respeitar os princípios de mercado e evitar medidas que impeçam a colaboração e o desenvolvimento normal de ambos os países, com base nas regras internacionais de comércio."

O Ministério do Comércio chinês também associou a decisão holandesa ao que chamou de "generalização do conceito de segurança nacional" promovida pelos EUA para "manter sua hegemonia global", ao mesmo tempo em que coage países individuais a ampliarem medidas de controle de exportação.

"Isso prejudica seriamente os direitos e interesses legítimos de países e empresas", acusou a China, reiterando alertas sobre possíveis danos a cadeias de suprimentos globais.