'Estou amando uma pessoa', diz Preta Gil em entrevista ao 'Fantástico'

Preta Gil, de 50 anos, anunciou que está em um novo relacionamento. Divorciada do casamento de oito anos com Rodrigo Godoy, a filha de Gilberto Gil está, pela segunda vez, em um tratamento contra um câncer de intestino. Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no domingo, 8, ela não quis revelar o nome do novo romance, mas afirmou que está "curtindo o momento".

"Eu estou amando uma pessoa. Está me fazendo muito feliz. Estou confiante no amor, nas pessoas, em Deus, nos meus orixás", disse ela.

Para a jornalista Maju Coutinho, a cantora explicou sobre a retomada do tratamento contra o câncer. "Faço questão de falar abertamente com a intenção de evitar que as pessoas se envergonhem. Isso é muito importante: rede de apoio".

"Meu pai é um ser humano evoluído, ele tem essa relação com a finitude diferente de nós", conta ela sobre Gilberto Gil. Preta se refere a uma declaração do pai enquanto tratava o câncer, em que o cantor expressou que, se a filha não estivesse "aguentando mais", para que "fosse".

"Isso é uma prova de amor, dizer isso para um filho", finalizou Preta para a entrevista.