Virginia anuncia nascimento de José Leonardo, terceiro filho com Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca deu à luz, neste domingo, 8, a José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. O anúncio foi dado pela própria influenciadora no Instagram.

Virginia também publicou um vídeo, gravado antes do nascimento do bebê, mostrando detalhes da maternidade. O quarto recebeu decorações de cavalos e botas e o casal separou diversas lembranças, como doces, para os que forem visitar a influenciadora e o filho no hospital.

Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Alice, de 1 ano. A família vive em uma mansão em Goiânia, Goiás.

O casal anunciou a gravidez em janeiro por meio de uma publicação no Instagram. "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes", escreveu Virginia na legenda de um carrossel de fotos.