Boulos, Nunes ou Marçal? Próximas pesquisas indicarão quem está na frente em SP; veja datas

A divulgação de pelo menos quatro pesquisas eleitorais deve agitar a disputa pela Prefeitura de São Paulo nesta semana. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão previstas divulgações de levantamentos dos principais institutos de pesquisa do País: Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas e Atlas.

Como mostrou o Estadão, embora haja pequenas variações numéricas, os quatro últimos levantamentos de intenção de voto indicam o mesmo cenário: a um mês das eleições municipais, a capital paulista registra um empate triplo na liderança da corrida pela Prefeitura entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB). Esse cenário é sem precedentes nesta fase das últimas eleições.

Os holofotes das próximas pesquisas devem se concentrar em Pablo Marçal, cujo crescimento acelerado parece ter chegado ao fim na última semana, enquanto sua rejeição continua a subir. A campanha do prefeito Ricardo Nunes espera que ele amplie vantagem sobre Marçal, impulsionado pelo horário eleitoral gratuito, onde Nunes tem 6 minutos e 30 segundos de exibição.

O ex-coach tem enfrentado uma campanha negativa dos adversários, tanto no horário eleitoral gratuito quanto nas redes sociais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou inserções para o prefeito em que afirma que Marçal seria a porta de entrada para Guilherme Boulos na cidade. Uma inserção de Nunes faz referência a reportagens que destacam episódios polêmicos da trajetória de Marçal e menciona a suposta ligação de seu partido com o Primeiro Comando da Capital. Tabata Amaral, do PSB, também tem publicado vídeos criticando o empresário.

Veja, abaixo, quando saem as próximas pesquisas em SP:

Quaest

Data em que a pesquisa foi a campo: 8/setembro a 10/setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 11/setembro (quarta-feira)

Número de identificação: SP-09089/2024

Número de entrevistados: 1200

Atlas

Data em que a pesquisa foi a campo: 05/setembro a 10/setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 11/setembro (quarta-feira)

Número de identificação: SP-01125/2024

Número de entrevistados: 2200

Datafolha

Data em que a pesquisa foi a campo: 10/setembro a 12/setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 12/setembro (quinta-feira)

Número de identificação: SP-07978/2024

Número de entrevistados: 1204

Paraná Pesquisas

Data em que a pesquisa foi a campo: 9/setembro a 12/setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 13/setembro (sexta-feira)

Número de identificação: SP-00319/2024

Número de entrevistados: 1500

É importante dizer que as datas informadas ao TSE apontam o período em que a pesquisa passa a estar disponível para divulgação. O contratante ou veículo que a divulgará pode, extraordinariamente, optar divulgá-la um ou mais dias depois, por exemplo.