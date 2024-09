Palmeiras dá dois dias de folga ao elenco antes de sequência contra times fora do G-6

O técnico Abel Ferreira deu dois dias de folga ao elenco do Palmeiras antes de uma sequência contra times fora do G-6 do Campeonato Brasileiro que pode definir a pretensão do clube nesta reta final de temporada. O intuito do treinador é recuperar os jogadores tanto psicologicamente quanto fisicamente antes de continuar na luta pelo tricampeonato nacional.

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Brasileirão como prioridade. O primeiro desafio é diante do Criciúma, 14º colocado, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada. Após a partida frente ao time catarinense, a equipe alviverde terá pela frente Vasco (8º), Atlético-MG (9º), Red Bull Bragantino (11º) e Juventude (13º).

Desses, o Palmeiras terá três jogos longe de São Paulo, contra Vasco, Red Bull Bragantino e Juventude, o que não costuma ser um problema para os comandantes de Abel Ferreira. O time alviverde tem a segunda melhor campanha como visitante, apenas atrás do Botafogo. Foram 12 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

O Palmeiras aposta também na força da sua defesa para seguir na perseguição aos líderes Botafogo e Fortaleza. A zaga alviverde foi passada em apenas 19 oportunidades. O ataque também vem sendo eficiente, com 38 gols marcados em 25 jogos, o terceiro melhor da competição.

Após a sequência contra times do meio da tabela, o Palmeiras voltará a enfrentar um adversário direto na briga pelo título no dia 26 de outubro, quando receberá o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 31ª rodada.

O time paulista é o terceiro colocado do Brasileirão, com 47 pontos, apenas um atrás do Fortaleza e três do Botafogo, o atual líder da competição. A reapresentação do elenco está prevista para esta terça-feira, na Academia de Futebol.