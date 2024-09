The Weeknd: Anitta aparece de surpresa e leva funk a show em São Paulo

Anitta fez uma participação surpresa no show de The Weeknd em São Paulo na noite deste sábado, 7. Por volta das 21h45, ela subiu ao palco montado no estádio do Morumbi e trouxe o ritmo do funk brasileiro para a apresentação do canadense.

Anitta apareceu dançando ao som de duas músicas da funkeira Tati Quebra Barraco (Abre As Pernas, Mete a Língua e Kabo Kaki), que foram inseridas também em meio às canções do artista.

The Weeknd pediu que o público fizesse barulho para a convidada, que soltou poucas palavras, como "Boa noite!" e "Tchau, gente, obrigada!". Foi possível ouvir parte do público gritando seu nome em coro na sequência.

A participação de Anitta não havia sido confirmada antes do show. Porém, faltando pouco tempo para o começo da apresentação, ela chegou a publicar um story com o pôster do show e um emoji com dois olhinhos, indicando a possibilidade de algo.